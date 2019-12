Firmpause in der Diözese hat begonnen

In der Bozner Pfarrei Corpus Domini (Don Bosco) erhielten am Sonntag zum letzten Mal Mittelschüler das Sakrament der Firmung. Jetzt startet die von Bischof Ivo Muser beschlossene Pause von 2 Jahren, danach müssen alle Firmlinge mindestens 16 Jahre alt sein. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.