Flashmob sensibilisiert für Tag gegen Gewalt an Frauen

Im Landhaus 1 steht seit Freitag ein besetzter Platz, mit dem an Opfer von Gewalt erinnert wird. - Foto: © lpa

Foto: © lpa

Hier gibt es Hilfe: Telefonnummern der zuständigen Dienste

Eine der Aktionen, mit denen der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen auch in diesem Jahr auf das Thema der Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen möchte, war das Verteilen von Infomaterial. Am Freitagmorgen gab es dazu einen Flashmob am Bozner Bahnhof, bei dem mehrere Beiratsfrauen sowie Landeshauptmann Arno Kompatscher an Pendlerinnen und Pendler Flyer mit den Telefonnummern der Beratungsstellen und Frauenhausdienste Südtirols verteilt haben.Im Landhaus 1, dem Sitz der Südtiroler Landesregierung, steht seit Freitag und noch bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember ein leerer, roter Stuhl. Im Rahmen der Aktion „Besetzter Stuhl/Posto Occupato“ wird damit der Platz für eine Frau frei gehalten, die Opfer von Gewalt wurde.Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Bozen: 800 276 433Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Meran: 800 014 008Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Brixen: 800 601 330Geschützte Wohnungen in Bozen: 800 892 828 (von Mo bis Fr von 8.00 bis 12.30 Uhr und von Mo bis Do von 13.30 bis 17.00 UhrBeratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Geschützte Wohnungen in Bruneck: 800 310 303 (Mo bis Fr von 8.30 bis 12.00 Uhr)