Fliegerbombe auf Baustelle in der Südtiroler Straße gefunden

Am Freitagnachmittag haben Bauarbeiter auf einer Baustelle in der Südtiroler Straße in Bozen eine Fliegerbombe gefunden. Nun müsse bewertet werden, in welchem Zustand sie ist und ob sie entschärt werden müsse, heißt es von den Experten.