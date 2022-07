Fliegerbombe: „Vor Montag passiert nichts“

Im Zuge der Bauarbeiten zur Errichtung des WaltherParks waren bislang bereits 3 Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Freitag kam Bombe Nummer 4 dazu. Kurz nach 16 Uhr wurde Alarm geschlagen. Im Zuge der Grabungsarbeiten für den Tunnel in der Südtiroler Straße haben die Arbeiter das Weltkriegsrelikt ans Tageslicht befördert. „Es ist erstaunlich, wo die Bombe gefunden wurde“, sagt Vizebürgermeister Luis Walcher den „Dolomiten“. „Genau unter dem Kanal für den Mühlbach. Dieser wurde vor 30 Jahren von der Gemeinde neu gebaut und muss nun verlegt werden. Es grenzt an ein Wunder, dass damals nichts passiert ist“, sagt Walcher.Die Bombe soll kleiner sein als jene, die bisher zum Vorschein gekommen sind. Laut den ersten Berichten der Experten des Heeres soll es sich bei der Bombe um ein kleineres Modell handeln als jene, die schon gefunden wurden. Dies erklärte Bürgermeister Renzo Caramaschi. Gegen 16.45 Uhr sei er informiert worden, „mittlerweile haben wir bereits Erfahrung mit solchen Sachen. Ich bin froh, dass sie gefunden wurde, denn es handelt sich doch um eine von Fußgängern stark frequentierte Straße“.Es wird nun bewertet, wie hoch die Gefahr ist, die von der Bombe noch ausgeht. „Vor Montag passiert nichts“, sagt Caramaschi. Dann werde man sich treffen und die weitere Vorgehensweise besprechen. Er rechnet damit, dass es etwa 2 Wochen dauern wird, bis man zur Entschärfung schreiten könne. Vorher müsste bewertet werden, wie weiträumig die Schließungen und Evakuierungen sein werden, die der Zivilschutz organisiert und so weiter. „Diese wird wohl wieder an einem Sonntag stattfinden. Aller Voraussicht nach wird es der 17. Juli sein“, erklärt Caramaschi.Die Bauarbeiten in der Südtiroler Straße sind aus Sicherheitsgründen eingestellt. Der Fußgängerdurchgang bleibt vorerst geöffnet.