Flucht vor den Taliban: Junger Fußballer stürzte von US-Flugzeug

Die Bilder vom Flughafen in Kabul haben die Welt in Schockstarre versetzt. Besonders dramatisch waren jene, die zeigten, wie Verzweifelte sich an abhebenden Flugzeugen festzuhalten versuchten – und wie sie später vom Himmel stürzten. Nun ist der Name eines der Opfer bekannt geworden: Es ist der 19-jährige Zaki Anwari. Er war afghanischer Jundend-Fußball-Nationalspieler.