Flusspegel steigen: Hochwassergefahr vor allem im Burggrafenamt

Besonders stark von den Regelfällen betroffen sind das Ultental, wo bereits rund 200 Liter Wasser pro Quadratmeter gefallen sind, sowie das Passeiertal mit rund 180 Litern pro Quadratmeter.Die örtlichen Gewässer haben sich zum Teil bereits in reißende Ströme verwandelt, die nach und nach zur Gefahr werden könnten. Hier beispielsweise die Passer und der Pfelderer Bach im Bereich der Staumauer am Beginn des Schluchtenwegs in Moos in Passeier (Aufnahmen: Benno Mair/Mairfilms).Besonders kritisch ist die Situation in und um Meran, wo sowohl die Etsch als auch die Passer mittlerweile die Warnstufe deutlich überschritten haben (hier die Etsch im Bereich der Schleuse bei der Töll – Aufnahmen: fm)Entwarnung ist vorerst nicht in Sicht. In den kommenden Stunden sollen die Wassermassen noch mehr werden, bevor sich die Niederschlagssituation am Nachmittag beruhigt.In der Zwischenzeit werden allerdings stürmische Windböen erwartet.

deb