Foltervorwurf: 3 Jahre Haft

Im September vorigen Jahres klickten für den 40-Jährigen die Handschellen, rund eine Woche später wurde er in den Hausarrest entlassen. Dem albanischen Staatsbürger, der mit seiner damaligen Partnerin schon seit etlichen Jahren in Südtirol lebte, wurde zur Last gelegt, die Frau am 21. August etwa 2 Stunden lang auf einem Stuhl festgebunden und ihr mit einem Messer am Oberkörper Verletzungen zugefügt zu haben.2 Tage später sei er mit der Frau in der Notaufnahme des Bozner Krankenhauses vorstellig geworden, damit die Verletzungen versorgt werden. Dabei habe der 40-Jährige erklärt, die Frau habe sich die Wunden zugezogen, als sie mit dem Fahrrad gestützt sei. Doch für die behandelnden Ärzte deuteten die Wunden auf körperliche Misshandlungen hin, und darüber informierten sie die Polizei. Diese soll das Paar damals schon im Auge gehabt haben, da es bereits in der Vergangenheit entsprechende Verdachtsmomente gegeben haben soll.Der 40-Jährige bestritt die Vorhaltungen. Wie er beim Garantierverhör erklärt haben soll, hätten seine Partnerin und er sich in der Wohnung seiner Mutter aufgehalten. Diese könne bezeugen, dass der Vorfall, dessentwegen er verdächtigt wird, gar nicht stattgefunden habe. Er habe seine Lebensgefährtin nicht gegen ihren Willen festgehalten. Und verletzt worden sei sie wirklich bei einem Radunfall, beteuerte der Mann.Die Staatsanwaltschaft sah allerdings einen hinreichenden Tatverdacht als gegeben an. Sie warf dem 40-Jährigen Misshandlungen in der Familie vor, was mit Haftstrafen von 3 bis zu 7 Jahren geahndet wird, weiters Freiheitsberaubung – dafür riskiert man 6 Monate bis 8 Jahre Haft. Am schwersten ins Gewicht fiel der Vorwurf der Folter – sie ergibt sich aus Freiheitsberaubung gepaart mit Gewaltanwendung: Die Strafen dafür reichen von 4 bis zu 10 Jahren Haft.Letztendlich beantragte der 40-Jährige den alternativen Verfahrensweg des gerichtlichen Vergleiches, bei dem eine Reduzierung des Strafmaßes bis zu einem Drittel vorgesehen ist. Auch wurden ihm die allgemein mildernden Umstände zuerkannt. Richter Emilio Schönsberg segnete den Vergleich über 3 Jahre Haft ab. Der 40-Jährige unterliegt jetzt keiner Sicherungsmaßnahme mehr. Der Richter erließ aber eine einstweilige Verfügung, wonach der Mann sich seiner Ex-Lebensgefährtin nicht nähern darf. Sobald der Vergleich rechtskräftig ist, muss der 40-Jährige die Strafe antreten. Da das verhängte Strafmaß unter 4 Jahren liegt, hat er die Möglichkeit, einen Antrag auf Überlassung zur Betreuung auf Probe an die Sozialdienste zu stellen. Ob dem Antrag stattgegeben wird, entscheidet das Überwachungsgericht. Falls nicht, muss der Mann ins Gefängnis.