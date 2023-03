Frostberegnung „alternativlos“: Starker Wind problematisch

Manuel Santer hat in der Nacht auf Dienstag auch selbst die Beregner eingeschaltet, um seine Apfelblüten zu schützen. - Foto: © Südtiroler Beratungsring

„ Der Wassermangel bereitet den Bauern große Sorgen. ” — Manuel Santer

Landesmeteorologe Dieter Peterlin. - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

„Forstberegnung für Bauern alternativlos“

Durch die Beregnung entstehen wahre Kunstwerke auf den Bäumen. - Foto: © Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau

Die Frostberegnung ist für den Schutz der Knospen essenziell. - Foto: © Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau

„In der Nacht auf Dienstag war es im ganzen Land kalt. Sogar in den tieferen Lagen gab es um die Null Grad, teilweise sogar darunter“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Deswegen sei im Großteil des Landes die Frostberegnung aktiviert worden.Manuel Santer vom Beratungsring für Obst- und Weinbau hat selbst frostberegnet. „Je nach Vegetationsstand halten die Bäume mehr oder weniger Minusgrade aus. Ab der Blüte ist Null Grad die Grenze, bei der man frostberegnen muss. Die grünen und roten Knospen, wie wir sie jetzt haben, halten hingegen etwa minus 2 Grad aus. Wenn es kälter wird und man nicht beregnet, verbrennen sie.“Der starke Wind war bei der Frostberegnung ein Problem. „Wenn es windig ist, sinkt die Temperatur nicht, was nicht schlecht wäre, wenn es die ganze Nacht windig bliebe. Um halb 5 in der Früh ließ der Wind aber nach und die Bauern mussten beregnen“, sagt Santer. „Während es windig ist, hat die Beregnung keinen Sinn, weil der Wind das Wasser verträgt.“ In der kommenden Nacht sei es aber nicht mehr so windig, sagt der Landesmeteorologe.Am Mittwoch werde es wieder wärmer und die Frostberegnung nicht mehr notwendig sein – zumindest für diese Woche. „Im April kann es dann durchaus wieder kälter werden. Im Mai hingegen bleibt die Frostberegnung in den tieferen Lagen eine Seltenheit“, sagt der Landesmeteorologe.Wegen der anhaltenden Trockenheit hat Landeshauptmann Arno Kompatscher kürzlich eine Verordnung erlassen, die es den Bauern nur bei absoluter Notwendigkeit erlaubt, die Obstwiesen frostzuberegnen (STOL hat berichtet) . Haben die Bauern den Wassermangel bei der Beregnung gespürt?„Mir ist nichts aufgefallen und ich habe auch von keinem Bauer gehört, dass es Probleme gab. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schon nach der ersten Frostnacht zu Problemen kommt“, sagt Santer. „Die Sorgen bei den Bauern sind aber groß. Nicht so sehr wegen jetzt, weil das Wasser noch verfügbar ist, sondern in Hinblick auf den Sommer: Die Wasserreserven in den höheren Lagen sind kaum vorhanden und das kann im Sommer noch sehr problematisch werden.“„Die Frostberegnung ist aber alternativlos. Der Bauer ist gezwungen, sie bei tieferen Temperaturen zu aktivieren, weil der Schaden sonst zu groß ist“, sagt Santer.