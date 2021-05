Nach Mord in Vierschach: Kann jemand im Schlaf töten?

Am 31. Jänner 2020 soll Mustafa Zeeshan (38) seine hochschwangere Frau Fatima (27) und ihr ungeborenes Kind in ihrer Wohnung in Vierschach getötet haben – auf grausame Weise. In den Ermittlungen taucht ein beängstigender Verdacht auf. + Von Ulrike Huber