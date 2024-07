Francesca Lubian ist neue Primarärztin der Geriatrie Bozen

Abklärung von Demenz-Erkrankungen „Herz der Abteilung“

Lubian ist besonders spezialisiert in der Diagnose und Behandlung von altersbedingten kognitiven Veränderungen, z.B. Demenz. Die 1976 in Bozen geborene Primarärztin arbeitet bereits seit 2005 am Krankenhaus Bozen auf der Abteilung Geriatrie und ist vielen Patienten und Angehörigen bekannt.Lubian studierte in Padua Medizin, dort schloss sie auch 2006 ihre Facharztausbildung in Geriatrie ab. 2010 folgte ein Master zu Demenz an der Universität Sapienza in Rom. Seit 2005 ist Lubian an der Geriatrie am Bozner Krankenhaus tätig, seit 2011 ist sie für die einfache Struktur für dementielle Erkrankungen verantwortlich. In den vergangenen Jahren war sie auch als Dozentin in der Pflegehelferausbildung zum Thema Gerontopsychologie tätig, außerdem nahm sie an verschiedenen wissenschaftlichen Studien teil.Besonders wichtig ist Primarärztin Francesca Lubian die Behandlung von fragilen Patientinnen und Patienten im Netzwerk: „Eine moderne Betreuung hört nicht im Krankenhaus auf, sie muss auch am Wohnort oder im Heim garantiert werden.“ Besonders stolz ist Lubian auf die „Memory Clinic“ der Geriatrie zur Abklärung von Demenz-Erkrankungen, „sie ist das Herz der Abteilung“.Generaldirektor Christian Kofler ist froh, dass die Stelle als Chefarzt nun nachbesetzt werden konnte: „Nach der Pensionierung von Primar Albert March hat Fachärztin Mariateresa Nitti die Abteilung übergangsweise mit sehr viel Umsicht geführt, wofür ich ihr recht herzlich danke. Für das Team der Geriatrie Bozen, der größten geriatrischen Abteilung im Lande, aber auch für die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige ist es gut zu wissen, dass nun eine stabile Führung ernannt ist.“