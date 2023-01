Frau Holle kehrt zurück: Örtliche Schneefälle zum Wochenbeginn

„Am Montag/Dienstag gibt es eine interessante Wetterlage. Wir liegen in einer östlichen Anströmung und es kommen Niederschläge auf, gleichzeitig ist es föhnig“, schreibt Florian Schmalzl von Florians Wetterseite. Vor allem in den Dolomiten sind deshalb einige Zentimeter Neuschnee zu erwarten, ebenso im Obervinschgau.In den restlichen Landesteilen fallen die Niederschläge hingegen vergleichsweise spärlich aus – „der Nordföhn trocknet die Luft zu stark ab“, so Schmalzl.Am Mittwoch lockert es Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge hingegen wieder auf und die Sonne zeigt sich öfter. Mehr Wolken gibt es am Donnerstag, am Freitag erwartet uns voraussichtlich ein Mix aus freundlichen und trüberen Abschnitten.Die Temperaturen bewegen sich die ganze Woche über zwischen frostigen minus 10 und relativ milden plus 10 Grad.