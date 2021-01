Frau Holle zeigt sich von ihrer fleißigen Seite

Im Burggrafenamt, Überetsch und Unterland sind über Nacht zwischen 10 und 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Auch in den Städten Bozen und Meran lagen am frühen Morgen etwa 15 Zentimeter Schnee. Die Situation auf Südtirols Straßen scheint aber laut aktuellem Stand unter Kontrolle zu sein. Vorsicht ist jedoch aufgrund rutschiger Fahrbahnen trotzdem geboten.Es handelt sich aktuell um einen ganz besonderen Winter für die Ortschaften von Meran über Bozen bis nach Salurn, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin im Netz. Nur sehr selten gebe es in diesen tiefen Lagen 2 ergiebige Schneefälle innerhalb einer Woche – und das auch noch bei Graden unter dem Gefrierpunkt.Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Samstagvormittag werden die Niederschläge aber Nachmittag wieder intensiver. Mit den meisten Niederschlagsmengen ist in den Dolomitentälern und im Ultental zu rechnen. Dort sollen weitere 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Auch im Pustertal wird es wieder stärker schneien. Am geringsten wird der Regen- bzw. Schneefall im oberen Vinschgau ausfallen. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen -1 und +2 Grad Celsius.Am morgigen Sonntag überwiegen die Wolken – die Sonne wird sich nur selten zeigen. Am Vormittag ist mancherorts sogar noch mit Niederschlägen zu rechnen.

mai