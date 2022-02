Frau Primaria, können bald alle HIV-Patienten geheilt werden?

Allein in Südtirol sind über 500 HIV-Patienten in Behandlung. Nachdem im Februar in den USA erstmals eine Frau von HIV geheilt werden konnte, hat s+ bei Dr. Elke Erne, Primaria der Infektionsabteilung im Bozner Krankenhaus, nachgefragt, ob eine Heilung von HIV bald für alle möglich ist. + Von Johanna Torggler