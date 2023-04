„Frischer Fisch“ aus der Tiefkühltruhe: 1000 Euro Strafe

Kontrolliert wurde zwischen Bozen und Leifers, Meran und Umgebung, Brixen und im Eisacktal. Die Carabinieri setzten dabei 26 Streifenwagen, eine Hundestaffel zur Drogensuche und ein Team der Einheit für soziale Sicherheit und Gesundheit (NAS) aus Trient ein.In den genannten Gebieten wurden in der 6-stündigen Aktion wurden an 52 Orten Straßenkontrollen durchgeführt und 171 Fahrzeuge angehalten. Außerdem kontrollierten die Ermittler 17 öffentliche Einrichtungen und identifizierten 323 Personen. Eine davon wurde auf freiem Fuß angezeigt. Eine weitere Person wurde festgenommen.Bei 5 Personen stellten die Carabinieri den Besitz geringer Mengen von Drogen fest. Diese wurden der Quästur gemeldet. Insgesamt stellten die Ermittler 25 Gramm Haschisch und Kokain sicher.Die Gesundheitsabteilung der Carabinieri NAS verhängte gegen ein Restaurant in Haslach eine Geldstrafe von 1000 Euro. Das Restaurant hatte seinen Gästen angeblich frischen Fisch reserviert. Wie sich aber herausstellte, handelte es sich dabei um einen Schwindel. Der Fisch war nämlich tiefgefroren und wieder aufgetaut worden.