Für den Notfall ausgerüstet: Neue Fahrzeuge für das Rote Kreuz

Der Präsident des Italienischen Roten Kreuzes Rosario Valastro (rechts) im Gespräch mit Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher. - Foto: © LPA

Gruppenbild mit Fahrzeug (von rechts): Christian Rosà und Alex Gasser von Gasser Iveco, der Präsident des Landeskomitees des Roten Kreuzes Manuel Pallua, der Präsident des Italienischen Roten Kreuzes Rosario Valastro, Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher und der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes. - Foto: © LPA

Bei der heutigen Übergabe von Fahrzeugen an das Landeskomitee des Roten Kreuzes (ab 2. von links): der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger, Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher, der Präsident des Italienischen Roten Kreuzes Rosario Valastro und der Präsident des Landeskomitees des Roten Kreuzes Manuel Pallua. - Foto: © LPA

Das Rote Kreuz schütze Leben und Gesundheit und fördere Zusammenarbeit und Frieden unter den Völkern, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher in seiner Funktion als Bevölkerungsschutzlandesrat. Er dankte für die Zusammenarbeit und die Unterstützung auch vonseiten des Roten Kreuzes: „Ihr seid ein Aushängeschild für Südtirol “, wandte er sich an die anwesenden Freiwilligen des Roten Kreuzes, „ihr seid gut ausgerüstet und vorbereitet“.Diese neuen Fahrzeuge und Ausstattungen verstärken die Ausrüstung und werden in Südtirol und darüber hinaus eingesetzt. An der Feierstunde am Sitz der Agentur für Bevölkerungsschutz an der Drususallee in Bozen nahm auch Rosario Valastro teil, der seit genau einem Jahr Präsident des Italienischen Roten Kreuzes (Croce Rossa Italiana CRI) ist.„Seit 160 Jahren überall und für alle“, sagte CRI-Präsident Valastro heute auf Deutsch und erinnerte damit an die Gründung des Roten Kreuzes durch den Schweizer Henri Dunant. Valastro verwies auf die lange Tradition der Vorbereitung auf Notfälle und Einsätze im Katastrophenfall. Die Fahrzeuge, unterstrich er, dienten dazu, der Bevölkerung zu helfen.„Dass die feierliche Aufnahme unserer Fahrzeuge heute in der Agentur für Bevölkerungsschutz vorgenommen wurde, ist ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen der Agentur für Bevölkerungsschutz, also der Landesverwaltung und dem Roten Kreuz“, wies der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger als Hausherr hin. Das Rote Kreuz ist Teil des Katastrophenhilfsdienstes des Landes Südtirol und eingebettet in das staatliche Zivilschutzsystem.Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen heute ein Sattelschlepper, ein Lastkraftwagen mit Kühlkofferaufbau für Lebensmittel und Medikamente, die mit kontrollierter Temperatur transportiert werden, und ein flexibel einsetzbarer Anhänger sowie ein Apotheken-Container mit Sanitäranlagen.„Wir haben den Besuch von Präsident Valastro zum Anlass genommen, um die neuen Fahrzeuge unserer Zivilschutzgruppe feierlich ihrer Bestimmung zu übergeben“, erläuterte der Präsident des Landeskomitees des Roten Kreuzes Manuel Pallua. Alex Gasser und Christian Rosà von Gasser Iveco haben mit dem Roten Kreuz das Projekt zusammengestellt und übergaben heute symbolisch die Schlüssel für die neuen Fahrzeuge.