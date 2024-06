G7-Gipfel zerstreut Zweifel an Ukraine-Hilfe

Die Londoner „Times“ kommentierte am Samstag die Unterstützung der G7-Staaten für die Ukraine :„Befürchtungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Hilfe für die Ukraine dürften durch die bedeutenden Ergebnisse des G7-Gipfels zumindest zeitweise zerstreut worden sein.“Bei dem Treffen in Süditalien unterzeichneten Joe Biden und Wolodymyr Selenskyj ein 10-jähriges bilaterales Sicherheitsabkommen, dass einen verstärkten Austausch zwischen den Ländern vorsieht. Dieser Austausch betreffe vor allem nachrichtendienstlicher Erkenntnisse und militärische Ausbildung sowie eine Aufrüstung der ukrainischen Luftabwehr, der Munitionsbestände und der Cyberabwehrsysteme.Die G7 hat zugesagt, 5 Patriot-Luftabwehrsysteme zu liefern. Die Ukraine benötige diese Systeme dringend, um den immer stärker werdenden russischen Raketenbeschuss abzuwehren, der auf wichtige Energieinfrastrukturen abzielt und zu Stromausfällen in Kiew geführt hat.Auch haben die USA zusätzlich zu der zugesagten Hilfe erneut bekräftigt, dass die Zukunft der Ukraine im transatlantischen Bündnis liege. Diese Schritte können als „Versuch Bidens gewertet werden, der Ukraine eine langfristige strategische Unterstützung gegen die sich abzeichnende Möglichkeit einer zweiten Trump-Präsidentschaft zu sichern.