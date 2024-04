Es war gegen 15.30 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: Ein einheimischer Mann um die 60 Jahre war dabei, mit einer Bandsäge ein Rohr durchzuschneiden.Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit dem Arm zwischen Rohr und Säge, sodass in der Folge sein Arm zwischen Handgelenk und Ellenbogen teilamputiert wurde.Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 zuerst in das Krankenhaus Bozen geflogen und später in die plastische Zentrale gebracht, wo versucht wird, den Arm zu replantieren.