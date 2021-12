Gadertal: Betrunken mit Auto auf der Skipiste – Anzeige

Der Mann aus Neumarkt, der dieser Tage aus beruflichen Gründen in Corvara unterwegs war, fuhr mit seinem Auto eine Skipiste hinunter. Er wurde von den Carabinieri angehalten und gab an, er habe die Piste mit einem verschneiten Parkplatz verwechselt.Diese Version überzeugte die Beamten nicht, die ihn einem Alkoholtest unterzogen. Der Mann hatte fast ein Promille Alkohol im Blut. Sein Führerschein wurde eingezogen und der Mann wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt.Angesichts der steigenden Urlauberzahlen und der nahenden Weltcuprennen verstärken die Carabinieri ihre Kontrollen auf den Pisten und in Hütten, vor allem Grüne Pässe werden überprüft.Die Carabinieri von Corvara werden dabei von der Anti-Drogen-Hundeeinheit aus Leifers unterstützt. Sie fanden bei einem jungen venezianischen Kellner, der einen regulären Grünen Pass besaß, eine Dosis Haschisch. Der Mann wurde dem Regierungskommissariat gemeldet.

stol/d