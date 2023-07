Gadertal: Bienenstich entpuppt sich als Schlangenbiss

Der Tourist war mit seinem E-Bike zu den Armentara Wiesen unterwegs, als er im Gras stürzte. Beim Aufstehen merkte er, dass ihm etwas am Unterschenkel gestochen hatte. Da er sich nichts dabei dachte, fuhr er weiter.Als ihm übel wurde und die Schmerzen zunahmen, fragte er einen Bauern, den er bei Mäharbeiten antraf, was ihn gestochen haben könnte. Der Bauer erkannte den Schlangenbiss und setzte den Notruf ab.Der CNSAS La Val/Wengen und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 eilten dem Verletzten zu Hilfe, der zur weiteren medizinischen Betreuung in das Krankenhaus Brixen geflogen wurde.