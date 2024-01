Gadertal: Durchgebrannte Pferde sorgen für Wirbel im Internet

Eigentlich ist es nichts außergewöhnliches, dass Pferde auf der im Gadertal Skifahrer von Capanna Alpina nach Armentarola ziehen und ihnen so das lästige Anschieben auf einem Flachstück abnehmen. Tagtäglich geschiet dies ohne Zwischenfälle, am gestrigen Mittwoch erlebten einige Skifahrer allerdings einen Schreckmoment.Auf einem Video, das innerhalb kurzer Zeit viral ging, ist ein Pferdegespann zu sehen, das eine Kutsch zieht und völlig außer Kontrolle über die Armentarola-Piste galoppiert. Kurzzeitig sieht es so aus, als würden die Tiere dabei mit einer anderen Kutsche zusammenstoßen, am Ende verfehlen sie eine Gruppe von Skifahrern nur knapp und Stoßen mit einer Holzkonstruktion zusammen.Nicht auszumalen, was dabei hätte passieren können, aber glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Was die Tiere derart aufgescheucht haben könnte, ist derzeit noch völlig unklar.Im Internet wurde das Video dieses Schreckmomentes zunächst von der Instagram-Seite „welcometofavels_5g“ verbreitet und ging innerhalb weniger Stunden viral. Auch zahlreiche italienische Nachrichtenportale zeigen die Aufnahmen.In einer Email teilte die Tourismusgenossenschaft Alta Badia am Donnerstag mit, dass der Pferdezug heute ausgesetzt wird.