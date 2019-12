Gadertal: Skidoo kracht gegen Stahlseil – 2 Verletzte

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung der Skisaison auf Hochtouren. So war auch am Mittwoch Nachmittag auf der Gardenaccia-Piste in Stern die Pistenraupe unterwegs. Aufgrund der Steilheit der Piste muss das schwere Gerät beim Präparieren der Piste mit einem Stahlseil gesichert werden.





Dies wurde 3 Menschen beinahe zum Verhängnis. Die 3 – ein 35-Jähriger aus Italien, eine 46-Jährige Südtirolerin und ein weiterer Mann – waren gegen 14 Uhr mit dem Skidoo auf der Piste unterwegs. Dabei dürfte der Fahrer das gespannte Stahlseil übersehen haben. Das Skidoo krachte dagegen, die 3 Passagiere wurden abgeworfen.Die herbeigerufenen Bergretter des CNSAS Alta Badia und der Notarzt des Pelikan 2 übernahmen die medizinische Erstversorgung. Der 35-Jährige soll mittelschwere, die Frau leichte Verletzungen erlitten haben. Sie wurden ins Krankenhaus nach Brixen geflogen. Der zweite Mann blieb unverletzt.

em