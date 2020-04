Gänsbacher zu Corona-Zahlen: „Gleiches mit Gleichem vergleichen“

Demnach würden in der Lombardei 20 Pozent der Infizierten sterben, in Südtirol 10, in Bayern nur 3,4 und in Südkorea gar nur 2,2. Vorsicht sagt Immunologe Prof. Bernd Gänsbacher: „Man kann doch nicht vergleichen, wenn in einem Land jeder getestet wird, der mit dem Auto zufällig bei einer mobilen Teststation vorbei fährt, und im anderen nur, wer mit Fieber ins Krankenhaus kommt.“Im großen Interview mit dem Tagblatt „Dolomiten“ betont Gänsbacher, man könne nur „Gleiches mit Gleichem vergleichen“.

d/ih