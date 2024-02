Der Unfall ereignete sich in der ersten scharfen Linkskurve auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bruneck. Die Airbags öffneten sich, die junge Frau am Steuer wurde nicht verletzt. Am Auto entstand aber Totalschaden.Die Freiwillige Feuerwehr Gais, die sofort ausgerückt war, sicherte die Unfallstelle ab und half anschließend bei den Aufräumarbeiten.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Gais, das Weiße Kreuz und die Carabinieri Bruneck.