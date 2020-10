Ganz Sexten wird auf Corona getestet

Der Strategieplan von Land und Sanitätsbetrieb sieht bei lokalen Häufungen von Corona-Infektionen, welche nicht mit Sicherheit auf einen einzigen Infektionsherd zurückzuführen sind, flächendeckende Tests vor.Ab dem morgigen Mittwoch startet für Einheimische und Gäste, aber auch für Mitarbeiter in Hotelbetrieben und letztlich für all jene, die ihren Arbeitsplatz in Sexten haben, die kostenlose Testreihe. Die Zeiten wurden bewusst so gewählt, weil man auch den Schülern und Pendlern im Dorf die Möglichkeit geben will, sich testen zu lassen.Bei den Tests handelt es sich um sogenannte Antigentests, das sind Schnelltests zum direkten Nachweis des Virus. Im Falle eines positiven Ergebnisses wird ein Nasen-Rachenabstrich (PCR-Test) nachgelegt.Für Landesrat Thomas Widmann ein wichtiger Schritt: „Seit März haben wir die Testkapazitäten stark hochgefahren. Es ist uns möglich, eine hohe Anzahl von Personen wie beispielsweise die Bevölkerung eines ganzen Dorfes zu testen. Schnelles und umfangreiches Testen ermöglicht eine lückenlose Nachverfolgung und effiziente Isolierung neuer Fälle.“Für Generaldirektor Florian Zerzer ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen an der Testreihe teilnehmen: „Je mehr Personen sich testen lassen, desto besser kann das aktuelle Infektionsgeschehen eingegrenzt werden. Deshalb rufen wir alle auf, sich testen zu lassen. Jeder Einzelne trägt Verantwortung!“Getestet wird am 7., 8. und 9. Oktober im Haus Sexten, Dolomitenstraße 45.7. Oktober von 14 bis 21Uhr8. Oktober von 8 bis 18 Uhr9. Oktober von 6 bis 15 Uhr.Personen, die unter möglichen Corona-Symptomen leiden, sollen auf keinen Fall in das Testcenter kommen. Für diese gilt: Kontaktieren Sie den Arzt für Allgemeinmedizin/Kinderarzt.Die Teststrecke wird vom Südtiroler Sanitätsbetrieb in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sexten, mit Unterstützung von Zivilschutz und Weißem Kreuz umgesetzt.

