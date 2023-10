Garn: Auto brennt völlig aus

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. - Foto: © FFW Garn

Löscharbeiten in Garn. - Foto: © FFW Garn

Es war am Donnerstag gegen 17.40 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr von Garn gemeinsam mit den Wehrleuten der Feuerwehr von Verdings zu einem Einsatz gerufen worden. Bei der Garner Kreuzung war es zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Die Ursache ist noch unklar.Beim Eintreffen der Wehrleute stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. 2 Atemschutztrupps konnten den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Die Aufräumarbeiten dauerten noch noch einige Stunden an. Der komplett zerstörte Pkw musste abgeschleppt werden. Gegen 19.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.