Gasaustritt bei Bauarbeiten – Gebäude evakuiert

Am Dienstagvormittag wurde in einem Gebäude in der Bozner Vintlerstraße bei Bauarbeiten ein Gasrohr beschädigt. Die Berufsfeuerwehr von Bozen rückte aus und dichtete das Leck provisorisch ab. Das Gebäude war nicht bewohnt, nur die Bauarbeiter mussten evakuiert werden. Die Straße wurde gesperrt.