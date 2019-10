„Gast-Patienten“ bringen Gewinn für Spitäler

Südtirols Spitäler kosten nicht nur, sie erwirtschaften sogar einen Gewinn. 2018 waren es 8,4 Mio. Euro: 2,8 Mio. von Patienten aus dem restlichen Staatsgebiet und 5,6 Mio. von Gästen aus dem Ausland, die in Südtirol behandelt wurden.





Negativ zu Buche schlagen Südtiroler Patienten, die sich in Trient in konventionierten Einrichtungen behandeln lassen. Und hier will Gesundheitslandesrat Thomas Widmann ansetzen und den medizinischen – meist orthopädischen – Tourismus nach Trient stoppen.

d/lu