Gastbetrieb in Sexten gereinigt und desinfiziert

Wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Montag mitteilt, hat es in Sexten in einem gastgewerblichen Betrieb eine Neuinfektion gegeben.Betroffen ist ein Mitarbeitender jenes Hotels, in dem als erstes eine Coronavirus-Infektion festgestellt wurde.Aus diesem Grund hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb in enger Absprache mit dem Betriebsinhaber nun die Reinigung und Desinfektion (sogenannte „Sanifikation“) des gesamten Betriebes veranlasst.Die Sanifikation des gesamten Betriebes wurde auf der Grundlage des bestehenden Infektionsrisikos verfügt.Derzeit laufen die Umfeldkontrollen, um festzulegen, wie viele Personen zusätzlich in Quarantäne müssen. Weiterhin werden Mitarbeitende und Gäste getestet.Weil die Gäste keinen engen Kontakt mit den infizierten Personen hatten, ist die Abreise möglich.Keine Neuigkeiten gibt es hingegen hinsichtlich des betroffenen Gastgewerbebetriebes im Schlerngebiet.

