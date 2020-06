Gastronomie: hds kritisiert Bozner Verordnung

„Diese Bestimmung in dieser Form funktioniert nicht“: So das Fazit des hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol zur jüngsten Verordnung der Bozner Bürgermeisters, mit der an den Wochenenden Menschenansammlungen vor Gastbetrieben, die Getränke und Speisen verkaufen, vermieden werden sollen.