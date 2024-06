Nach Explosion: Gebäude beschlagnahmt – Ermittlung wegen schwerer Körperverletzung

Gebäude beschlagnahmt, Spurensicherung vor Ort

Nach der folgenschweren Explosion im Unternehmen Aluminium Bozen in der Toni-Ebner-Straße mit 6 teils schwerst Verletzten dürfte die Staatsanwaltschaft wohl heute noch eine Ermittlungsakte anlegen.Der Verdacht lautet auf mehrfache schwere Körperverletzung, die Staatsanwaltschaft hat das Gebäude, in dem sich der schwere Unfall ereignet hat, für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.Die Spurensicherung der Staatspolizei ist vor Ort, um Erhebungen durchzuführen.Indes wurde für heute Nachmittag eine Sitzung mit Staatsanwaltschaft, Ordnungskräften, Arbeitsinspektorat und weiteren Behörden angesetzt.Das Regierungskommissariat gab in der Zwischenzeit nähere Informationen zum Vorfall in der Nacht auf Freitag.Demnach sei eine Streife der örtlichen Polizei unmittelbar nach der Explosion – zu der es gegen halb 1 Uhr nachts kam – vor Ort gewesen. Laut Aussagen eines unverletzten Arbeiters scheint sich die Explosion in einem der Aluminiumschmelzräume ereignet zu haben.Dort brach ein Feuer aus, das die Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Bozen (Oberau und Bozen-Stadt) rasch löschen konnten.2 Notärzte des Weißen Roten Kreuzes versorgten die 6 verletzten Arbeiter.Aufgrund der schweren Verbrennungen zweiten und dritten Grades wurden alle 6 verletzten Personen zunächst in das Krankenhaus Bozen gebracht. Bei allen Verletzten handelt es sich um ausländische Staatsbürger.4 Betroffene wurden anschließend dringend in Spezialkliniken verlegt, jeweils eine davon in Verona und Murnau in Bayern, 2 weitere hingegen in Padua.Beim Verletzten, der in der Klinik in Murnau untergebracht ist, handelt es sich ersten Informationen zufolge um einen Senegalesen – der Mann hat die schwersten Verletzungen erlitten.Nach dem schweren Unglück gab es zahlreiche Reaktionen: „Es ist nicht länger akzeptabel, das Leben für die Arbeit zu riskieren“, schreibt die Gewerkschaft CGIL/AGB. Hier lesen Sie mehr.