Gedenkfeier für die Gefallenen aller Kriege am Rathausplatz in Bozen

Wie jedes Jahr fand am heutigen Allerseelentag am Vormittag auf dem Rathausplatz eine Gedenkfeier für die Gefallenen aller Kriege statt.Im Beisein von Vertretern der Politik, der Zivilgesellschaft und des Heeres sowie der Frontkämpfer- und Veteranenvereine wurde ein offizieller Festakt abgehalten.Dabei wurden in Anwesenheit von Bürgermeister Renzo Caramaschi, Landeshauptmannstellvertreter Giuliano Vettorato, Regierungskommissar Vito Cusumano, dem Vizekommandanten der Alpini-Truppen, General Michele Risi und ranghohen Vertretern der Ordnungskräfte an der Gedenkstätte im Innenhof des Rathauses Kränze niedergelegt, und anschließend gedachte man bei einer Schweigeminute der Menschen, die bei ihrem Einsatz für das Vaterland, für Frieden und Freiheit ihr Leben verloren haben.„Heute haben wir uns jener erinnert, die für das Vaterland, für die Freiheit und den Frieden ihr Leben gelassen haben. Wir gedenken der jungen Menschen, die der Krieg aus dem Leben gerissen hat. Junge Männer mussten gegen Gleichaltrige kämpfen. Ich hoffe, dass alle Gefallenen, derer wir heute gedenken, nicht umsonst ihr Leben gegeben haben, und dass das Opfer, das sie gebracht haben, dazu beiträgt zu verstehen, welchen Wert der Friede, der Meinungs- und Ideenaustausch und die Demokratie haben“, sagte Bürgermeister Caramaschi.

stol