Gedenkminute für Mafia-Opfer

Auch Bozen gedenkt am heutigen Samstag um 17.56 Uhr in einer Zeremonie der 2 Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, die bei einem Anschlag der Mafia getötet worden waren.Da aufgrund des Gesundheitsnotstandes Gedenkfeiern nach wie vor nicht möglich sein, wird Bürgermeister Caramaschi gemeinsam mit ein paar ausgewählten Behördenvertretern am Falcone-u.-Borsellino-Platz an der Ecke zwischen dem Gerichtsplatz und der Duca-d'Aosta-Straße der 2 Richter gedenken und sie für ihren selbstlosen Einsatz im Kampf gegen die Mafia und die organisierte Kriminalität und für die Gerechtigkeit würdigen.Beim Anschlag am 23. Mai 1992 starben neben Falcone und Borsellino auch Falcones Ehefrau, Franceca Morvillo und die 3 Polizeibeamten Vito Schifani, Rocco Dicillo und Antonio Montinaro

