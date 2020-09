Gefahr für Anwohner: Feuerwehr beseitigt großes Hornissennest

Trotz der Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Wochenende geht die alltägliche Arbeit für die Freiwilligen Feuerwehren weiter: Am Dienstagabend mussten in Brixen und in Terlan Hornissennester beseitigt werden.