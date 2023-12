Gegen Bewährungsauflagen verstoßen: Ins Gefängnis

Bei Kontrollen hatte sich nämlich herausgestellt, dass der Mann sich nicht immer an die von der Justizbehörde erlassenen Vorschriften hielt.Nach Erledigung der rituellen Formalitäten wurde der Mann in das Gefängnis in Bozen gebracht, wo er die nächsten Monate verbringen wird.Hauptmann Federico Seracini, Kommandant der Carabinieri-Kompanie Neumarkt, sagt: „Eine der wichtigsten Aufgaben der Carabinieri ist es, die Einhaltung der von der Justizbehörde angeordneten Maßnahmen zu überwachen und sicherzustellen und etwaige Unregelmäßigkeiten unverzüglich zu melden, um der Justiz nützliche Anhaltspunkte für die Beurteilung der möglichen Anwendung restriktiverer Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit zu liefern.“