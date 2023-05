Gekröntes Königspaar zeigt sich mit Familie auf Palastbalkon

Solche Balkonauftritte, bei denen sich die Familie immer wieder bei royalen Großereignissen zeigen, sind „Working Royals“ vorbehalten – also jenen Mitgliedern der Königsfamilie, die aktiv im Dienst der Krone stehen und öffentliche Aufgaben übernehmen.Prinz Andrew, für den das seit seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den verurteilten und mittlerweile nicht mehr lebenden Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht mehr zutrifft, war daher nicht dabei. Vor der Krönung seines Bruders Charles ist Prinz Andrew von Schaulustigen ausgebuht worden. Auch Prinz Harry, der sich mit seiner Frau Meghan freiwillig vom Königshaus losgesagt hat, blieb außen vor. Sein Sohn Archie feiert am Tag der Krönung Tausende Kilometer entfernt seinen vierten Geburtstag.