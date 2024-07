Geld für Gold: Debatte um Prämien-Novum bei Olympia

„Kluges politisches Signal“

Leichtathletik-Weltverband-Präsident Sebastian Coe - Foto: © APA/afp / KIRILL KUDRYAVTSEV

IOC-Präsident Thomas Bach - Foto: © APA/afp / FABRICE COFFRINI

Kritik von IOC und anderen Fachverbänden

Der Leichtathletik-Weltverband legt nun in Paris auf jede Goldmedaille noch 50.000 US-Dollar, also rund 46.000 Euro, obendrauf. Erstmals in der Geschichte der Spiele verteilt ein Fachverband an seine Olympiasieger auch Geldprämien. Athletinnen und Athleten sind begeistert – andere Verbände und das Internationale Olympische Komitee (IOC) üben Kritik.In der Sportwelt ist seit der Ankündigung der Prämien im April eine heftige Debatte im Gang. Manche Beobachter sehen eine neue Zeitrechnung Olympischer Spiele, die in der Antike ein großes Fest des Friedens und später in der Neuzeit lange den Amateursportlern vorbehalten waren. Athletinnen und Athleten versuchen seit Jahren, ihre Interessen gegenüber jenen von Funktionären, Verbänden und staatlichen Institutionen in den Fokus zu stellen. Johannes Herber von der Vereinigung Athleten Deutschland hofft auf einen „Weckruf für das IOC“.Doch steckt hinter dem Novum von World Athletic (WA) tatsächlich die Fürsorge für die Aktiven? Nein, meint der deutsche Sportökonom Christoph Breuer. Er wertet die Prämien im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur weniger als sportlichen Lohn, sondern eher als „interessantes und kluges politisches Signal, sowohl für die Leichtathletik, als auch für den Weltverband und Präsident Sebastian Coe persönlich“.Es seien gleich 3 Ziele, die WA verfolge, schildert der Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln. Zum einen gehe es darum, Athleten nicht an externe, finanzkräftige Events und Veranstalter zu verlieren – so wie es jüngst etwa im Golfsport passierte. Schon jetzt lockten große Stadt-Marathons die besten Läufer mit hohen Gagen und Prämien.Außerdem würde die Stellung der Sportart innerhalb Olympias gestärkt, indem man noch attraktiver für Sportler werde und so auch Athletenvertreter – die bei IOC-Entscheidungen Einfluss haben – für sich gewinnt. „Die Leichtathletik ist zwar seit jeher eine olympische Kernsportart, aber das ist nicht auf Dauer zementiert“, warnte Breuer. Nun aber seien die Leichtathleten in einer guten Verhandlungsposition.„Und drittens bringt sich Coe selbst in Position, wenn es darum geht, den nächsten IOC-Präsidenten zu wählen“, sagt Breuer.Dem ehemaligen Mittelstreckenläufer und zweimaligen Olympiasieger Coe (67) wird nachgesagt, dass er IOC-Präsident Thomas Bach (70) beerben will. „Er holt sich mit so einer populären Maßnahme Rückenwind von den Athleten. Und obwohl er noch gar nicht IOC-Präsident ist, kann er zeigen, dass er imstande ist, die Olympischen Spiele zu modernisieren und die Athleten noch mehr ins Zentrum zu rücken.“Bei der Ringe-Organisation weiß man freilich um den sportpolitischen Winkelzug des Leichtathletik-Bosses. Die IOC-Exekutive um Präsident Bach unterstrich im Juni, dass es nicht die Aufgabe von Weltverbänden sei, Sportler bei Olympia finanziell zu prämieren. Das IOC verteile einen Teil seiner Milliarden-Einnahmen an die Mitgliedsländer und die Verbände, damit diese Sportler – weitgehend unabhängig von deren Abschneiden bei den Spielen – unterstützten. Die Vereinigung der Verbände von olympischen Sommersportarten (Asoif) bemängelte, dass andere Fachverbände sich derartige Prämien gar nicht leisten könnten.Der Leichtathletik-Weltverband vergibt erstmals direkte Gold-Prämien – Olympiasieger haben aber auch bislang schon finanziell von ihren Erfolgen profitiert. Sportökonom Breuer erinnert, dass schon seit jeher „eine Goldmedaille einen Fahrstuhl in die ökonomisch höhere Etage darstellt“. Den Gewinnern winken etwa lukrative Werbe- und Sponsoringverträge.