Geld vom Staat plus ein bisschen dazuverdienen: Was das Gericht sagt

Das „Bürgereinkommen“ kassieren und sich so zwischendurch und nebenbei „ein Trinkgeld“ dazuverdienen: Ob sich diese Rechnung ausgeht, entschied kürzlich Italiens Kassationsgerichtshof in letzter Instanz – ein Urteil, das auch in Südtirol durchaus aktuell ist. + Von Markus Wenter