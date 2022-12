Gerardo Bianco gestorben

Ein großer Freund Südtirols

Der ehemalige DC-Politiker Gerardo Bianco ist am Donnerstag in Rom im Alter von 91 Jahren gestorben.Bianco wurde am 12. September 1931 in Guardia Lombardi in der Provinz Avellino geboren und war in seiner Jugend in der Katholischen Universitätsvereinigung, den Fuci, aktiv.Ab 1968 saß Bianco für die DC im römischen Parlament, von 1987 bis 1990 war er Vizepräsident der Abgeordnetenkammer, danach bekleidete er das Amt des Bildungsministers.Bianco war ein großer Freund Südtirols und hat in vielen Schulproblemen unbürokratisch geholfen. Senator Roland Riz und Abgeordneter Michl Ebner hatten ihn ihm einen verlässlichen Ansprechpartner in Bildungsfragen. Auch in strittigen Fragen der Autonomie hat Bianco immer wieder seine Stimme zugunsten der Südtiroler erhoben.Später hat sich Bianco dann auch im Europaparlament für Minderheitenfragen interessiert und sich für deren Rechte eingesetzt.