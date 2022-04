Über 2 Jahre lang waren sie federführend an der Bekämpfung der Corona-Pandemie beteiligt. Nun sind selbst betroffen: Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes Florian Zerzer, der Sanitätsdirektor Josef Widmann, die Pflegedirektorin Marianne Siller und Umberto Tait, der Direktor des Gesundheitsbezirks Meran.Insgesamt gesehen bessern sich aber die Corona-Zahlen in Südtirol: In den vergangenen 24 Stunden wurden in hierzulande 565 PCR-Tests untersucht und dabei 38 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 394 positive Antigentests.2 Covid-Patienten werden derzeit auf der Intensivstation betreut. Corona-Todesopfer gab es in Südtirol am Mittwoch keine zu beklagen.Mehr dazu lesen Sie hier