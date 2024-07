Gewalt nach Diebstahl: Wiederholungstäter festgenommen

Aufenthaltsstatus widerrufen

Am gestrigen Montag wurden die Beamten der Bozner Quästur in einen Supermarkt in die Pfarrhofstraße gerufen: Ein Sicherheitsmann hatte den Rucksack des 35-jährigen Mannes aus Syrien kontrolliert, nachdem er ihn wiedererkannt hatte: Bereits in den Wochen zuvor soll der Mann versucht, Waren aus dem Geschäft zu entwenden.Auf die Kontrolle hatte der Mann ohne festen Wohnsitz jedoch aggressiv reagiert: Er habe um sich geschlagen und den Mitarbeiter angegriffen, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizei kam sofort.Doch auch den Beamten widersetzte sich der 35-Jährige, schlug und trat auf auf sie ein. Ein Polizist wurde verletzt. Schließlich gelang es den Beamten, dem Mann Handschellen anzulegen und ihn wegen Raubes und Widerstand gegen Beamte festzunehmen.Die Polizisten identifizierten den Syrer. Er war als politischer Flüchtling nach Italien gekommen und hat bereits zahlreiche Vorstrafen. Gegen ihn wurde ein 4-jähriges Verbot verhängt, sich in Bozen aufzuhalten. Zudem hat Quästor Paolo Sartori den Widerruf seines Aufenthaltsstatus angeordnet.