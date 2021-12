Gewinner der „Südtirol hilft“-Lotterie stehen fest

Jede Stunde wird ein Gewinner auf Radio Südtirol 1, Radio Tirol und Radio Dolomiti bekanntgegeben und am morgigen Dienstag wird die gesamte Übersicht mit allen Gewinnern in den „Dolomiten“ und im „Alto Adige“ veröffentlicht.Durch die vielen Spenden, die Versteigerungen und die große Weihnachtslotterie konnte auch in diesem Jahr eine große Spendensumme gesammelt werden, welche an Bedürftigen in Südtirol ausgeschüttet wird.„Die beiden Lotterien haben insgesamt 100.000 Euro an Spendensummen eingebracht“ gibt sich Heiner Feuer, Präsident von Südtirol-hilft, sichtlich erfreut und betont „jeder gespendete Euro wird auch wieder an Bedürftige ausgeschüttet“.

