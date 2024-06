Gewitter: Bewertungskonferenz bestätigt Zivilschutzstatus Alfa

Rund 200 unwetterbedingte Einsätze

Nach der heutigen Bewertungskonferenz der Agentur für Bevölkerungsschutz wurde zwar eine Entspannung festgestellt, es konnte aber noch nicht Entwarnung gegeben werden, weil sich im Laufe des Nachmittags und am Abend teils kräftige Regenschauer oder Gewitter bilden. Die Pegel der Haupt- und Nebenflüsse steigen vereinzelt an, die Vorwarnstufe kann erreicht oder überschritten werden.„Die Unwetter sind wie vorhergesagt eingetroffen, die meteorologischen und hydrologischen Prognosen waren zutreffend“, unterstreicht Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher: „Gestern Abend hat eine Gewitterfront Südtirol überquert, diese brachte Starkregen, Hagel und Sturmböen, es wurden 2700 Blitze registriert. Kurz nach Mitternacht hat sich die Wetterlage vorübergehend beruhigt.“ Rund 200 unwetterbedingte Einsätze der Feuerwehren wurden in der Nacht auf heute landesweit gemeldet und vereinzelte Einsätze der Bergrettung im AVS. Dabei galt es vor allem, die Straßen und Wege von herabgefallenen Ästen und umgestürzten Bäumen zu befreien. An der Pustertaler Bahnlinie wurde ein Hochspannungskabel beschädigt, der Zugverkehr ist unterbrochen.Im Einsatz war auch der Landesstraßendienst. Als zuständiger Landesrat bedankt sich Kompatscher bei allen Einsatzkräften für ihre unermüdliche und vielseitige Arbeit zum Schutz der Bevölkerung.Nach der Bewertungskonferenz in der Agentur für Bevölkerungsschutz gestern war der Zivilschutzstatus auf Aufmerksamkeit-Alfa hochgestuft worden, dieser wird trotz Entspannung aufrechterhalten. Morgen um 12 Uhr wird die Situation neu bewertet.