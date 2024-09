Gewitter im Anmarsch: Zivilschutz warnt

Das Wetter in den kommenden Tagen

„Am Abend regnet es verbreitet und teils gewittrig verstärkt“, berichtet der Landeswetterdienst.Der Zivilschutz hat für weite Teile Warnstufe Gelb („Gefährdungspotential gering“, bedingte Gefahr für die Bevölkerung) ausgerufen, in einigen Teilen Südtirols, wie etwa dem Raum Bozen und dem Unterland, herrscht Warnstufe Orange („Gefährdungspotential mäßig“, Gefahr für die Bevölkerung.Auch am morgigen Montag ist keine Besserung in Sicht: „In der Früh und am Vormittag gehen Regenschauer nieder, teils begleitet von Blitz und Donner“, heißt es vom Landeswetterdienst. Danach lockert es von Westen her auf und es wird zunehmend sonnig.