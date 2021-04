Gfrill: 74-Jähriger aus Fondo stark unterkühlt aufgefunden

Riesengroßes Glück hatte am Karsamstag der 74-jährige M. C. aus Fondo in der Nachbarprovinz Trient. Er war als vermisst gemeldet worden, weshalb in den Gemeindegebieten von Fondo, Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix und Tisens die Suche nach dem Mann aufgenommen wurde. Unterkühlt, aber nicht in Lebensgefahr wurde er am Nachmittag aufgefunden.