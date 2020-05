Gleich 4 Einsätze für die Brixner Feuerwehr

Um 1.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag rückte die Brixner Wehrleute wegen einer Rauchentwicklung in einem Supermarkt aus. Es stellte sich schnell heraus, dass der Rauch im Geschäftslokal nicht von einem Brand stammte, sondern aus einem anderen Grund: Die Alarmanlage hatte fälschlicherweise ausgelöst, wodurch auch eine Vernebelungsanlage aktiviert und so die vermeintliche Verrauchung verursacht wurde.Um kurz nach 6 Uhr folgte dann die 2. Alarmierung: Im Bereich Burgfrieden in der Nähe der Autobahn wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Grund dafür: Ein in Brand geratener Komposthaufen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.Der 3. Einsatz dann um 7.15 Uhr. In einem Tunnel der Brixner Westumfahrung ist ein Fahrzeug in Brand geraten, wodurch es auch zu einem leichten Auffahrunfall kam. Zusammen mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr von Vahrn wurde der Entstehungsbrand bei dem Pkw gelöscht und die Unfallstelle gesäubert. Während des Einsatzes im Tunnel war die gesamte Westumfahrung für den Verkehr gesperrt. An der Ausweichstrecke durch die Stadt kam es durch die derzeitigen Baustellen zu langen Staus.Auf dem Rückweg ins Gerätehaus erreichte die Feuerwehr dann die Meldung zu einem Gaseintritt im Stadtteil Kranebitt. Mit Gasmessgeräten wurde ein geringer Austritt bei einem Flaschendepot eines Wohnhauses festgestellt. Die Flaschen wurden ins Freie gebracht und die Räumlichkeiten gelüftet. Um 9.15 Uhr konnten die Wehrmänner ins Gerätehaus einrücken.

