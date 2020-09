Glurns: 72-Jähriger bei Unfall mittelschwer verletzt

Gegen 12.00 Uhr war in Glurns in Richtung Taufers ein Motorrad mit einem Pkw zusammengeprallt. Ein 72-jähriger aus der Schweiz stammender Mann wurde dabei mittelschwer verletzt. Er wurde von einem Rettungswagen des Weißen Kreuzes Mals in das Krankenhaus gebracht. Außerdem im Einsatz standen die Carabinieri von Taufers im Münstertal und der Straßendienst.

stol