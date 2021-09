Goldener Herbst in Südtirol.

Wie auch am Montag bestimmen hoher Luftdruck und trockene Luftmassen das Wetter am Dienstag. Am Vormittag scheint im ganzen Land die Sonne. Erst im Laufe des Nachmittags tauchen ein paar hohe Wolkenfelder auf, die gegen Abend zunehmend dichter werden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 22 bis 25 Grad.Perfekte Aussichten also nicht nur für die Südtiroler, sondern auch für die zahlreichen Touristen im Land, die das herrliche Herbstwetter in vollen Zügen genießen können. Und auch für die Landwirte, die gerade mit der Ernte beschäftigt sind, ist ein Wetter wie dieses goldwert.In der Nacht auf Mittwoch nähert sich zwar eine schwache Störung, die am Mittwochvormittag hauptsächlich in den nördlichen Landesteilen für einige Regenschauer sorgt; sie klingt aber bereits im Tagesverlauf ab und es lockert wieder auf. Die Temperaturen liegen am Mittwochnachmittag zwischen 18 Grad im Wipptal und 23 Grad im Unterland.Am Donnerstag geht es mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es in einigen Tälern zunächst Hochnebel, ansonsten bleibt es zeitweise sonnig und meist trocken. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad.

stol