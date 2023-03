Auf den Plätzen in Lana und Eppan wird seit Februar wieder Golf gespielt. Passeier ist ebenfalls längst offen und auch die höher gelegenen Plätze wie in Seis oder am Petersberg sind ab Mitte April bespielbar. Zeichnet sich für die Golfanlagen im Jahr 2023 eine ähnliche Rekordsaison ab wie für Lifte und Hotels in der Wintersaison 2022/23?Das hängt vielfach vom Wetter im Sommer und Herbst ab. Jetzt erst einmal 4 Tage lang Regen und im Sommer und Herbst viel Sonne würden den Golfplätzen genau wie der gesamten Landwirtschat guttun. Mit den besten Wünschen auf ein schönes Spiel!Information zu den Südtiroler Golfplätzen und noch einiges mehr lesen Sie in der aktuellen Radius-SPORT-Ausgabe „Golf in Südtirol“, welche heute dem Tagblatt „Dolomiten“ beiliegt.