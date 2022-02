Graun: Marihuana-Plantage in Wohnung entdeckt

12 Pflanzen haben die Carabinieri von Schluderns und Mals in der Wohnung des vorbestraften 27-Jährigen entdeckt: Er hatte einen Raum so präpariert, dass dort offenbar fast tropische Bedingungen herrschten.Auch getrocknete Pflanzenteile, Präzisionswaagen und andere Gerätschaften wurden beschlagnahmt. Bei der Hausdurchsuchung war auch ein 24-Jähriger aus dem Ort anwesend, der geringe Mengen von Rauschmitteln bei sich hatte. Er wird dem Regierungskommissariat als Drogenkonsument gemeldet.Der 27-Jährige wurde bei der Station in Schlanders auf freiem Fuß angezeigt.

