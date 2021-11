Green-Pass-Kontrolle in Mühlbach: Kellnerin und Kunde ergreifen die Flucht

Als die Carabinieri am Samstag zur Mittagszeit ein Lokal in Mühlbach betraten, um die Grünen Pässe der Kunden des Personals zu kontrollieren, ergriffen eine Kellnerin und ein Besucher die Flucht, weil sie kein solches Zertifikat besaßen. Die Ordnungshüter konnten die Flüchtigen jedoch aufhalten.Der Kunde, ein junger Brixner, wurde daraufhin wegen Aufenthalts in einem öffentlichen Lokal ohne Besitz des Grünen Passes sanktioniert. Die Kellnerin, eine Frau aus dem Pustertal, wurde bestraft, weil sie ohne den Grünen Pass zur Arbeit kam. Auch die Inhaberin kam nicht ungestraft davon, da sie die Kontrolle des Grünen Passes ihrer Angestellten vernachlässigte. Bereits in der vergangenen Woche flüchteten in einem Brixner Restaurant 2 Kellner vor den Carabinieri. Die Kontrolle des grünen Zertifikates könne bei Kunden stichprobenartig erfolgen. Allerdings müsse der Arbeitgeber sicherstellen, dass alle Arbeitnehmer die geltenden Verpflichtungen einhalten, so die Carabinieri in ihrer Aussendung. Die Ordnungshüter betonen außerdem, dass man sich darüber im Klaren sein müsse, mit Konsequenzen rechnen zu müssen, wenn man gegen die Green-Pass-Regeln verstößt.In den vergangenen 5 Tagen haben die Carabinieri im ganzen Land täglich rund 200 öffentliche Lokale und über 560 Personen hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrolliert. Dabei wurden 25 Verstöße festgestellt. Knapp 0,9 Prozent der kontrollierten Personen wurden also bestraft. Diese niedrige Sanktionsrate, heißt es in der Aussendung, zeige jedoch, dass die Maßnahmen von den Bürgern eingehalten werden.

psy